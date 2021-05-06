أخبار عاجلة

العثور على "مفقود الجحفة" متوفى في أحد الجبال بحائل -
15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن -
‫ إحالة شخص لجهات الاختصاص لقيامه بالخطابة والإمامة في جامع بجدة بطريقة غير نظامية -
ملك الأردن يؤكد أهمية ترجمة وقف إطلاق النار في غزة إلى هدنة ممتدة -
وزير الخارجية المصري يزور الأردن لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط -
بعقد يمتد لموسمين.. "الهلال" يقدم عرضاً خيالياً للمدرب البرتغالي "كونسيساو" -
ماذا قال الشيخ "ابن عثيمين" حول فتوى رفع الإقامة والصلاة عبر مكبرات الصوت؟ -
"بلينكن": حل الدولتين يضمن مستقبل إسرائيل ويمنح الفلسطينيين الدولة التي يستحقونها -
"العتيبي" نائبًا للمشرف العام بمستشفى عبدالله ببيشة -
وزير الخارجية يستعرض مساهمة المملكة بأعمال قمة تمويل اقتصاديات إفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"حساب المواطن" يحقق جائزة الأمم المتحدة WSIS لمسار الإلكترونية

Print
"حساب المواطن" يحقق جائزة الأمم المتحدة WSIS لمسار الحكومة الإلكترونية "حساب المواطن" يحقق جائزة الأمم المتحدة WSIS لمسار الإلكترونية
ليسجل بذلك إنجازًا جديدًا في المحافل العالمية يجير باسم المملكة

حقق برنامج حساب المواطن بطولة مسار الإلكترونية في مسابقة جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS -الفئة السابعة- التابع للأمم المتحدة لعام 2021م، ليسجل بذلك إنجازًا جديدًا في المحافل العالمية يجير باسم المملكة.

وذكر مدير عام برنامج حساب المواطن وليد بن سالم الأسمري، أن هذه الجوائز تعطي معنى حقيقياً لما يقدمه البرنامج في خدمة المواطن، مع التزامه بالنهوض بالقيم العالمية لمجتمع المعلومات، وتوفير أعلى معايير الخدمة والجودة، مبينًا أن البرنامج نجح في تحقيق المعايير العالمية كافة، التي وضعتها الأمم المتحدة لخدمة المجتمع، منها تمكين المجتمع والنتائج المحققة والأثر الناتج من البرنامج؛ حيث طور البرنامج شراكاته مع الجهات الحكومية الأخرى والتي فاقت معلوماتها المتبادلة مع تلك الجهات أكثر من 8.4 مليارات معلومة تبادلية منذ انطلاقة البرنامج.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات تأتي استمرارًا للنجاحات المتتالية التي جرى تحقيقها خلال السنوات الماضية، وذلك بحصول البرنامج على عدة جوائز وشهادات عالمية؛ منها شهادة الجودة ISO 9001 في أنظمة إدارة الجودة وجائزتي مركز الاتصال العالمي عام 2018م، بالإضافة إلى جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية لعام 2019م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: اعتداءات سلطة الاحتلال استهداف ممنهج للمسجد الأقصى

الحكومة الأردنية: اعتداءات سلطة الاحتلال استهداف ممنهج للمسجد الأقصى

من يتنازل لتشكيل الحكومة اللبنانية.. عون أم الحريري؟

من يتنازل لتشكيل الحكومة اللبنانية.. عون أم الحريري؟

ردًّا على "عون".. "بري": لا بديل عن تكليف "الحريري" بتشكيل الحكومة اللبنانية

ردًّا على "عون".. "بري": لا بديل عن تكليف "الحريري" بتشكيل الحكومة اللبنانية

ردًّا على "عون".. "بري": لا بديل عن تكليف "الحريري" بتشكيل الحكومة اللبنانية

ردًّا على "عون".. "بري": لا بديل عن تكليف "الحريري" بتشكيل الحكومة اللبنانية