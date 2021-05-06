بالفيديو.. الأمير #خالد_الفيصل في قصيدة جديدة: #عرّب_وليدك قبل تغريبة الوقت

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قال فيها: أقولها دين وعروبة وغيره .. وأمر الله النافذ ولو قلت ما قلت

نظّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان "عرّب وليدك".

وقال فيها الأمير خالد الفيصل:

أرسلت شوقي للمقابيل وارتعت

ياليتني مارسلت شوقي ولا شفت

عرّب وليدك قبل تغريبة الوقت

لا يطرح الغتره على طايح البشت

القوم اعدّوله برامج وتأهيل

كبرت على الجمعة وهانت على السبت

واستهدفوا دينه وحرفه وفكره

من صفحة الاقلام إلى ساحة النت

واسترطنوا لسانه بحرف الاغراب

يستهجن العرضة ويستعذب البست

تلاحقوا ترى الثواني ثمينة

لا تلحق الاولاد تغريبة البنت

أقولها دين وعروبة وغيره

وأمر الله النافذ ولو قلت ما قلت