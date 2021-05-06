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الاتحاد الإيطالي يوقف ميشيل ماركوني 10 مباريات

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الاتحاد الإيطالي يوقف ميشيل ماركوني 10 مباريات الاتحاد الإيطالي يوقف ميشيل ماركوني 10 مباريات
بسبب توجيه إساءة عنصرية إلى النيجيري "جويل"

الاتحاد الإيطالي يوقف ميشيل ماركوني 10 مباريات

أوقف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الخميس، ميشيل ماركوني لاعب بيزا عشر مباريات بسبب توجيه إساءة عنصرية إلى النيجيري جويل أوبي لاعب وسط كييفو في مباراة بدوري الدرجة الثانية في ديسمبر الماضي.
وقال الاتحاد في بيان: "ماركوني وجّه إهانات عنصرية إلى جويل أوبي لاعب خط وسط كييفو خلال مباراة بيزا وكييفو في 22 ديسمبر الماضي".
وقال كييفو في بيان عقب المباراة، التي انتهت بالتعادل 2-2 في بيزا، "تعرض أوبي لعبارة مسيئة ومشينة لا علاقة لها بأبسط قيم الرياضة والأخلاق والاحترام".
وأضاف النادي أن ميشيل ماركوني لاعب بيزا استخدم عبارة "تمرد العبيد" ضد أوبي لاعب إنتر ميلان وتورينو السابق.
ورد بيزا قائلاً " إنه ينأى بنفسه" عن بيان كييفو، هذه الإساءة المزعومة لم يسمعها الحكام أو تظهر عبر مكبرات الصوت بالملعب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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