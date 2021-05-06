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العميد "النفيعي" يقف على جاهزية واستعدادات جوازات جسر الملك فهد

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العميد "النفيعي" يقف على جاهزية واستعدادات جوازات جسر الملك فهد العميد "النفيعي" يقف على جاهزية واستعدادات جوازات جسر الملك فهد
بعد اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية

العميد

زار مدير جوازات المنطقة الشرقية العميد نواف بن محمد النفيعي، اليوم، إدارة جوازات جسر الملك فهد، شملت مرافق المنفذ (القدوم والمغادرة)، وقف خلالها على الجاهزية بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الخامس من شهر شوال المقبل، الموافق 17 مايو 2021م.

واطلع على آلية تجهيز 10 مسارات جديدة في جوازات جسر الملك فهد في مسار الخروج التي تساعد بشكل كبير على تسهيل حركة المسافرين، كما جرى تجهيز وتشغيل وحدة مراقبة تلفزيونية جديدة مدعومة بكوادر بشرية مدربة تؤدي دورها في مراقبة تنظيم وإنتاجية العمل وترتبط مباشرة بمدير جوازات المنطقة.

وأكد العميد النفيعي لمنسوبي ومنسوبات جسر الملك فهد، ضرورة بذل مزيد من الجهد في سبيل خدمة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بسرعة ودقة وإتقان، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة واتخاذ التدابير الوقائية كافة؛ للحدّ من تفشي المستجد كوفيد - 19، مثمنًا الجهود التي يقدمونها لخدمة المسافرين، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الخامس من شهر شوال المقبل، الموافق 17 مايو 2021م.

واطلع على آلية تجهيز 10 مسارات جديدة في جوازات جسر الملك فهد في مسار الخروج التي تساعد بشكل كبير على تسهيل حركة المسافرين، كما جرى تجهيز وتشغيل وحدة مراقبة تلفزيونية جديدة مدعومة بكوادر بشرية مدربة تؤدي دورها في مراقبة تنظيم وإنتاجية العمل وترتبط مباشرة بمدير جوازات المنطقة.

وأكد العميد النفيعي لمنسوبي ومنسوبات جسر الملك فهد ضرورة بذل مزيد من الجهد في سبيل خدمة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بسرعة ودقة وإتقان، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة واتخاذ التدابير الوقائية كافة؛ للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، مثمنًا الجهود التي يقدمونها لخدمة المسافرين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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