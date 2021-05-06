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أمانة الحدود الشمالية تُكثّف جولاتها الرقابية قبل عيد الفطر المبارك

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أمانة الحدود الشمالية تُكثّف جولاتها الرقابية قبل عيد الفطر المبارك أمانة الحدود الشمالية تُكثّف جولاتها الرقابية قبل عيد الفطر المبارك
شملت محلات الأغذية والحلويات والمخابز والملاحم وأسواق النفع العام

أمانة الحدود الشمالية تُكثّف جولاتها الرقابية قبل عيد الفطر المبارك

كثّفت أمانة منطقة الحدود الشمالية، أعمالها الرقابية والوقائية على جميع محلات المواد الغذائية والحلويات والمخابز والملاحم، وأسواق النفع العام ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الوقائية التي تحدّ من انتشار تزامناً مع بدء إجازة عيد الفطر، وامتثالًا لتوجيهات الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية.

وعملت على تجهيز وتهيئة الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية والمظلات وصيانة الأرصفة والإنارة وشبكات الري والمسطحات الخضراء والمزروعات والألعاب والمظلات ومقاعد الجلوس ودورات المياه، كما استزرعت أعدادًا كبيرة من الورود والزهور الموسمية, وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لمنع تفشي فيروس كورونا في جميع الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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