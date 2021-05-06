وزير التعليم يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة جسر للريادة في الرياضيات

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المحسن: الجائزة تهدف إلى تطوير المعرفة في الرياضيات وتعليمها في المملكة

يرعى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في شهر شوال القادم حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة جسر للريادة في الرياضيات في دورتها الأولى.

وثمّن رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم الرياضية "جسر" الدكتور بندر المحسن رعاية وزير التعليم الحفل، مشيرًا إلى أن الحفل سوف يشهد تكريم ١٦ فائزًا وفائزة من فئة الأفراد في فرع ‫المبادرات الإبداعية كما يشهد تكريم الفائز في فرع المؤسسات.

وقال المحسن: إن الجائزة تهدف إلى تطوير المعرفة في الرياضيات وتعليمها في المملكة، بالإضافة إلى اكتشاف المتميزين والمبدعين في الرياضيات وتعلمها وتشجيعهم وتحفيزهم، وإبراز التجارب الإبداعية في تعليمها، ومن ثم تعميمها كي يستفاد منها بشكل أكبر في الواقع التعليمي. وتحقيق التواصل العلمي والتربوي بين ذوي الاختصاص في مجال الرياضيات وتعليمها، كما تهدف إلى الإسهام في تطوير البحث العلمي في الرياضيات وتعليمها.

من جهة أخرى أوضح المدير التنفيذي للجائزة الدكتور محمد النذير؛ أن الجائزة تتضمن أربعة فروع هي: الأداء التدريسي لمعلمي ومعلمات الرياضيات. والتميز العلمي، والتميز البحثي، والمبادرات الإبداعية، مشيرًا إلى أنه سيجري تفعيلها تباعًا دورة بعد الأخرى بحسب قرارات مجلس إدارة الجمعية.

وقال النذير: بدأت الدورة الأولى لهذا الفصل الدراسي بفرع"المبادرات الإبداعية" التي تعنى بالتعليم الإلكتروني، والمستهدف فيها معلمو الرياضيات ومشرفوها، كذلك المؤسسات التعليمية.

وأضاف النذير أن المتقدمين للفوز بالجائزة ١١٩ من معلمي ومعلمات الرياضيات في التعليم العام، وأعضاء هيئة التدريس في التعليم الجامعي. ومشرفي ومشرفات الرياضيات في إدارة التعليم. وطلاب وطالبات التعليم العام والجامعي، والمهتمين والمبدعين في الرياضيات وتعليمها.

وبيّن النذير أن جميع الأعمال المقدمة مرت بثلاث لجان تحكيم من خلال اللجنة العلمية التي تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في علم الرياضيات.

ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة حساب الجائزة على . توتير@samsprz وعلى موقع الجائزة https://sams.ksu.edu.sa/ar/node/409 .