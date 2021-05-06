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الهلال والشباب في لقاء (مفترق طرق).. والتعاون أمام الأهلي للبقاء في المربع

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الهلال والشباب في لقاء (مفترق طرق).. والتعاون أمام الأهلي للبقاء في المربع الهلال والشباب في لقاء (مفترق طرق).. والتعاون أمام الأهلي للبقاء في المربع
في مباريات مؤجلة من الجولة 26 من دوري المحترفين

الهلال والشباب في لقاء (مفترق طرق).. والتعاون أمام الأهلي للبقاء في المربع

يستضيف فريق الشباب نظيره الهلال غدًا الجمعة على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان بمقر النادي في الرياض، في مباراة مؤجلة من الجولة 26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ويتساوى الفريقان في النقاط بـ48 نقطة لكل منهما، مع أفضلية الهلال بفارق الأهداف؛ ما جعله في صدارة المسابقة، وبالتالي فإن الفائز غدًا سينفرد بالصدارة قبل 4 جولات من ختام المسابقة.

وفي اللقاء الآخر يستضيف التعاون على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة نظيره الأهلي.
ويحتلّ التعاون المركز الرابع بـ41 نقطة، فيما يحتلّ الأهلي المركز التاسع بـ35 نقطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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