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إجمالي إصابات كورونا حول العالم يتخطى 155 مليونًا

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إجمالي إصابات كورونا حول العالم يتخطى 155 مليونًا إجمالي إصابات كورونا حول العالم يتخطى 155 مليونًا
جونز هوبكنز: تتصدر الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات

إجمالي إصابات كورونا حول العالم يتخطى 155 مليونًا

بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، 155 مليون حالة؛ وذلك بعد صدور أحدث البيانات المتوفرة اليوم الخميس.

وأظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 155 مليونًا و216 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين وصل إلى 91.6 مليونًا؛ فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و242 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه جرى إعطاء مليار و216 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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