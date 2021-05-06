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الصحة العالمية تُشيد بقرار أمريكا التنازل عن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بلقاحات كورونا

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الصحة العالمية تُشيد بقرار أمريكا التنازل عن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بلقاحات كورونا الصحة العالمية تُشيد بقرار أمريكا التنازل عن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بلقاحات كورونا
إدهانوم: خطوة جريئة وهائلة.. مثال قوي للقيادة الأمريكية في مواجهة التحديات العالمية

الصحة العالمية تُشيد بقرار أمريكا التنازل عن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بلقاحات كورونا

أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس إدهانوم، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بدعم التنازل المؤقت عن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بلقاحات كوفيد 19؛ واصفًا هذه الخطوة بأنها جريئة وهائلة في الكفاح ضد الوباء، وأنها مثال قوي للقيادة الأمريكية في مواجهة التحديات الصحية العالمية؛ حيث وصف القرار بالتاريخي بشأن المساواة في اللقاحات وإعطاء الأولوية لرفاه جميع الناس في هذا الوقت الحرج.

ودعا إدهانوم إلى التضامن والتحرك السريع بالبناء على براعة والتزام العلماء الذين ابتكروا لقاحات كوفيد 19 المنقذة للحياة.

وكانت ممثلة التجارة الأمريكية السفيرة كاثرين كاي، قد أعلنت في بيان اليوم دعم إدارة الرئيس بايدن في هذه الظروف الاستثنائية للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بلقاحات كوفيد 19 لإنهاء الوباء، وأن الولايات المتحدة ستشارك بنشاط في المفاوضات الجارية حول نصوص اتفاقية الملكية الفكرية (التريبس) في منظمة التجارة العالمية لتحقيق ذلك؛ بهدف توفير أكبر عدد ممكن من اللقاحات لأكبر عدد ممكن من الناس في أسرع وقت، وأن الإدارة الأمريكية ستكثف جهودها لتوسيع نطاق تصنيع اللقاحات وتوزيعها وزيادة المواد الخام اللازمة لإنتاج اللقاحات.

منظمة الصحة العالمية الجديد لقاح كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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