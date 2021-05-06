أخبار عاجلة

جسر الملك فهد.. مبادرات توعوية تتزامن مع رفع قيود السفر -
في "عارضة جازان".. إلقاء الكمامات أمام المحال ينذر بكارثة صحية -
الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند للمملكة -
جسر الملك فهد.. مبادرات توعوية تتزامن مع رفع قيود السفر -
في "عارضة جازان".. إلقاء الكمامات أمام المحال ينذر بكارثة صحية -
الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند للمملكة -
الأخضر السعودي إلى مصر اليوم .. للمشاركة في بطولة كأس العرب -
8 آلاف مستفيد من البرامج الدعوية الرمضانية لجمعية توعية الجاليات بالشرائع -
البلطان يخاطب الجهاز الفني واللاعبين : عودوا إلى سكة الانتصارات -
الأخضر السعودي إلى مصر اليوم .. للمشاركة في بطولة كأس العرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئاسة الحرمين ترصد لقطات جوية للمسجد الحرام وما يشهده من عمليات بناء وتشييد

Print
تعكس اهتمام القيادة منذ عهد المؤسس وحتى تدشين الملك سلمان للتوسعة الثالثة

رئاسة الحرمين ترصد لقطات جوية للمسجد الحرام وما يشهده من عمليات بناء وتشييد

رصدت عدسة الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، عصر يوم أمس الأربعاء، لقطات مصورة للمسجد الحرام وما شهده من عمليات بناء وتشييد واهتمام من قيادة المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، ومن بعده أبناؤه البررة رحمهم الله، وحتى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والحرمان الشريفان هما جل اهتمامه.

وشهد المسجد الحرام زيادة في عدد قاصديه؛ فأصبحت الحاجة ملحة للتوسعة، وهنا أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- بتوسعة المسجد الحرام ليضاعف مساحة المسجد الحرام ثلاث مرات؛ في توسعة تاريخية لم يشهدها المسجد الحرام من قبل؛ ليتسع لأكثر من مليون و600 مُصلٍّ.

ودشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال عهده، التوسعة الثالثة للمسجد الحرام، وهذا يعكس اهتمام قيادتنا الحكيمة -أيدها الله- بالحرمين الشريفين وقاصديها.

رئاسة الحرمين ترصد لقطات جوية للمسجد الحرام وما يشهده من عمليات بناء وتشييد

رئاسة الحرمين ترصد لقطات جوية للمسجد الحرام وما يشهده من عمليات بناء وتشييد

رئاسة الحرمين ترصد لقطات جوية للمسجد الحرام وما يشهده من عمليات بناء وتشييد

رئاسة الحرمين ترصد لقطات جوية للمسجد الحرام وما يشهده من عمليات بناء وتشييد

رئاسة الحرمين ترصد لقطات جوية للمسجد الحرام وما يشهده من عمليات بناء وتشييد

رئاسة الحرمين ترصد لقطات جوية للمسجد الحرام وما يشهده من عمليات بناء وتشييد

رئاسة الحرمين ترصد لقطات جوية للمسجد الحرام وما يشهده من عمليات بناء وتشييد

رئاسة الحرمين ترصد لقطات جوية للمسجد الحرام وما يشهده من عمليات بناء وتشييد

رئاسة شؤون الحرمين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التعاون الإسلامي" تشيد بنتائج "مؤتمر باريس" وتقديم السعودية 20 مليون دولار منحة لدعم السودان

"التعاون الإسلامي" تشيد بنتائج "مؤتمر باريس" وتقديم السعودية 20 مليون دولار منحة لدعم السودان

السعودية ترحِّب بالنتائج المثمرة الصادرة عن مؤتمر باريس لدعم جمهورية السودان الشقيقة

السعودية ترحِّب بالنتائج المثمرة الصادرة عن مؤتمر باريس لدعم جمهورية السودان الشقيقة

السعودية تمنح السودان 20 مليون دولار لمعاجلة متأخرات الديون لدى النقد الدولي

السعودية تمنح السودان 20 مليون دولار لمعاجلة متأخرات الديون لدى النقد الدولي

نيابة عن ولي العهد.. "ابن فرحان" يرأس وفد السعودية بمؤتمر باريس لدعم السودان

نيابة عن ولي العهد.. "ابن فرحان" يرأس وفد السعودية بمؤتمر باريس لدعم السودان