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خلال هذا العام.. "بيونتيك" تتوقع زيادة إنتاج لقاح "كورونا" لـ3 مليارات جرعة

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خلال هذا العام.. "بيونتيك" تتوقع زيادة إنتاج لقاح "كورونا" لـ3 مليارات جرعة خلال هذا العام.. "بيونتيك" تتوقع زيادة إنتاج لقاح "كورونا" لـ3 مليارات جرعة
كانتا قد أعلنتا في شهر مارس الماضي مستهدفًا لتصنيع 2.5 مليار جرعة

خلال هذا العام..

قالت شركة "بيونتيك" إنها تمتلك القدرة التصنيعية لزيادة إنتاجها من اللقاح ضد فيروس "كورونا" بالاشتراك مع "فايزر" الأمريكية.

وذكرت الشركة الألمانية العاملة في التكنولوجيا الحيوية، أن "فايزر" و"بيونتيك"، تمتلكان القدرة على تصنيع ما يصل إلى 3 مليارات جرعة من اللقاح هذا العام؛ بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج".

وكانت "فايزر" و"بيونتيك" قد أعلنتا في شهر مارس الماضي، مستهدفًا لتصنيع 2.5 مليار جرعة من اللقاح هذا العام، مقارنة بالمستهدف سابقًا عند ملياريْ جرعة.

وأوضحت "بيونتيك" أنها ستتعاون مع "فايزر" لزيادة السعة الإنتاجية في العام المقبل لأكثر من 3 مليارات جرعة من اللقاح.لقاح كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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