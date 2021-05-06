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رئيس غامبيا يثمّن دور المملكة الرائد في العمل الإنساني

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رئيس غامبيا يثمّن دور المملكة الرائد في العمل الإنساني رئيس غامبيا يثمّن دور المملكة الرائد في العمل الإنساني
الندوة العالمية نفّذت عددًا من الآبار استفاد منها 4 آلاف نسمة

رئيس غامبيا يثمّن دور المملكة الرائد في العمل الإنساني

قدّم رئيس جمهورية جامبيا "آدم بارو"، شكره وتقديره للمملكة العربية قيادة وحكومة وشعبًا؛ مشيدًا بالدور الرائد في مجال العمل الإنساني والخيري ليس في جامبيا فقط؛ وإنما في إفريقيا والعالم.

جاء ذلك لدى استقباله مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالسنغال؛ حيث أشاد بالندوة على تنفيذها عددًا من الآبار التي استفاد منها (4000) نسمة في مناطق مختلفة من غامبيا.

وثمّن الرئيس جهود الندوة العالمية في بلاده، وطالَبَ بمزيد من التعاون والاستمرار في دعم المشاريع التنموية التي أسهمت في تلبية احتياجات المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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