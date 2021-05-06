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وزير الرياضة يجتمع برؤساء أندية دوري المحترفين والدرجة الأولى

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وزير الرياضة يجتمع برؤساء أندية دوري المحترفين والدرجة الأولى وزير الرياضة يجتمع برؤساء أندية دوري المحترفين والدرجة الأولى
جرى استعراض ضوابط الاستراتيجية لتحقيق أفضل معايير الحوكمة

وزير الرياضة يجتمع برؤساء أندية دوري المحترفين والدرجة الأولى

اجتمع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية اليوم، في مقر وزارة الرياضة في الرياض، برؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين؛ وذلك بحضور مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك ووكلاء الوزارة، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين المهندس عبدالعزيز العفالق.

وقدّم في مستهل الاجتماع شكره للأندية ولجميع الجهات ذات العلاقة على جهودهم المبذولة خلال المدة الماضية وطوال منافسات الموسم الجاري، ومواجهة التحديات التي يمر بها العالم أجمع جراء جائحة كورونا، متطلعًا لعودة آمنة للجماهير الرياضية في المدة المقبلة، مع التقيد التام بالبروتوكولات الصحية المعتمدة؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة الجميع.

عقب ذلك تمت مناقشة جدول أعمال الاجتماع من خلال استعراض "استراتيجية دعم الأندية" في عامها الثاني، وسبل تطويرها بما يضمن استدامة مالية مستمرة ودقيقة لإدارات الأندية، ويحقق الكفاءة المالية المطلوبة، والعمل على تعزيزها لزيادة النمو بالقطاع الرياضي.

كما جرى استعراض ضوابط الاستراتيجية لتحقيق أفضل معايير الحوكمة في الأندية، ومناقشة أبرز الملاحظات على تطبيق هذه المعايير في المدة الماضية، مع التأكيد على ضرورة استمرار الاهتمام بالألعاب المختلفة وانتشارها، وارتفاع نسبة الممارسة لها، إلى جانب العمل على تطوير منافسات كرة القدم ورفع مستوى مسابقاتها بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، بما يحقق المزيد من النمو والانتشار نحو تحقيق بيئة تنافسية مميزة.

وفي ختام اللقاء، استمع لعدد من الملاحظات والمرئيات التي طرحها رؤساء الأندية؛ مؤكدًا دورهم المهم في تفعيل الجوانب الاستثمارية وتعزيزها، بما يعود بالنفع الكبير على هذه الأندية في المقام الأول بزيادة مداخيلها وإيراداتها المالية؛ لضمان المزيد من حوكمة العمل، ومعالجة الصعوبات نحو بيئة مالية مستقرة.وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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