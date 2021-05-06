أخبار عاجلة

السفير السعودي لدى لبنان يستقبل وفودًا رسمية وشعبية مستنكرة تصريحات "شربل" -
شرطة مكة: القبض على مقيم يرتدي سترة أمنية داخل مركبته بالعاصمة المقدسة -
أبها بوابة الاتحاد للبقاء في دائرة المنافسة.. والبطاقة هدف النصر أمام الرائد -
وزارة الرياضة ترصد 30 مخالفة لتطبيق التعليمات الخاصة بعودة الجماهير للملاعب -
على حساب أتلانتا .. "يوفنتوس" يتوج بكأس إيطاليا للمرة الـ 14 في تاريخه -
أبها بوابة الاتحاد للبقاء في دائرة المنافسة.. والبطاقة هدف النصر أمام الرائد -
وزارة الرياضة ترصد 30 مخالفة لتطبيق التعليمات الخاصة بعودة الجماهير للملاعب -
على حساب أتلانتا .. "يوفنتوس" يتوج بكأس إيطاليا للمرة الـ 14 في تاريخه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محافظ الزلفي يطلق حملة "أخرج زكاتك من بيتك" ويشيد بدعم القيادة

Print
محافظ الزلفي يطلق حملة "أخرج زكاتك من بيتك" ويشيد بدعم القيادة محافظ الزلفي يطلق حملة "أخرج زكاتك من بيتك" ويشيد بدعم القيادة

محافظ الزلفي يطلق حملة

أطلق محافظ الزلفي، مسفر بن غالب العتيبي، في مكتبه بديوان المحافظة، حملة زكاة الفطر المبارك "أخرج زكاتك من بيتك"؛ وذلك عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال استقباله مدير مركز الفوزان للتأهيل الشامل بالزلفي، علي الفوزان.. واستمع محافظ الزلفي إلى شرح عن الحملة وأهدافها والخدمات التي تقدّمها عبر المنصة التي تُعتبر نموذجًا وطنيًّا لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وأشاد محافظ الزلفي باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- لدعم المبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري، وما يشهده القطاع الخيري من قفزات تنظيمية وتطويرية ضمن توجهات رؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تنبيه "مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية وتدنٍّ في الرؤية على منطقة المدينة المنورة

تنبيه "مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية وتدنٍّ في الرؤية على منطقة المدينة المنورة

"طقس الخميس": غيوم وسحب رعدية ممطرة على المدينة وحائل وتبوك والحدود الشمالية

"طقس الخميس": غيوم وسحب رعدية ممطرة على المدينة وحائل وتبوك والحدود الشمالية

السفير السعودي لدى لبنان يستقبل وفودًا رسمية وشعبية مستنكرة تصريحات "شربل"

السفير السعودي لدى لبنان يستقبل وفودًا رسمية وشعبية مستنكرة تصريحات "شربل"

شرطة مكة: القبض على مقيم يرتدي سترة أمنية داخل مركبته بالعاصمة المقدسة

شرطة مكة: القبض على مقيم يرتدي سترة أمنية داخل مركبته بالعاصمة المقدسة