فرنسا تمنح جنسيتها لأكثر من 2000 أجنبي ساهموا في مكافحة "كورونا"

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بينهم مسعفون صحيون وعمال نظافة ومربيات أطفال

منحت فرنسا الجنسية لأكثر من 2000 موظف أجنبي، اليوم (الخميس)؛ بسبب مساهمتهم في جهود مجابهة جائحة كورونا.

وأوضحت وزيرة الدولة المكلفة بشؤون المواطنة مارلين شيابا، أن 2009 أشخاص، بينهم 665 قاصرًا، تمتعوا بتسريع مسار التجنيس نظير إظهارهم ارتباطهم بالأمة.

وأصدرت "شيابا" توجيهات في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ لتسريع النظر في طلبات تجنيس الموظفين الأساسيين الذين ساهموا بفعالية في مكافحة "كوفيد-19".

وسمح لهؤلاء بالتقديم للحصول على الجنسية، بعد عامين فقط من الإقامة في فرنسا بدل خمسة أعوام.

والإجراء يشمل العاملين في قطاع الصحة وأعوان الحراسة وعمال النظافة ومقدمي الرعاية المنزلية ومربيات الأطفال.