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.. جهود حثيثة للمجندات في المسجد النبوي

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بالفيديو.. جهود حثيثة للمجندات في المسجد النبوي .. جهود حثيثة للمجندات في المسجد النبوي
من خلال تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

بالفيديو.. جهود حثيثة للمجندات في المسجد النبوي

تتمتع مجندات من قوة أمن المسجد النبوي بالإتقان والكفاءة والمهارات المختلفة.

وتقوم الجندية مريم وزميلاتها ببذل الجهود الكبيرة في سبيل تنظيم زائرات المسجد النبوي وفق الخطط المعدة سابقاً.

جاء ذلك في تقرير لقناة ""، حيث تحدث عدد من المجندات عن تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ ومنها التباعد وارتداء الكمامة حتى في حالة التباعد.

وأضفن أن هناك تعاونًا من خلال تقسيم العمل والمواقع مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مع القيام بالأعمال الانسانية.

وأشرن إلى أنهن يحصلن مقابل ذلك على الدعوات والكلمات المحفزة لهن، أثناء مساعدتهن كبيرات السن في الروضة الشريفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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