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القيادة تعزي الرئيس الجزائري في المتوفين نتيجة الأمطار

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القيادة تعزي الرئيس الجزائري في المتوفين نتيجة الأمطار القيادة تعزي الرئيس الجزائري في المتوفين نتيجة الأمطار
بعد الفيضانات التي شهدتها عدة ولايات جزائرية

القيادة تعزي الرئيس الجزائري في المتوفين نتيجة الأمطار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في المتوفين نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها عدة ولايات جزائرية.

وقال الملك: علمنا بنبأ الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها عدة ولايات جزائرية، وما نتج عنها من وفيات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق، أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في المتوفين نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها عدة ولايات جزائرية.

وقال سمو ولي العهد: تلقيت نبأ الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها عدة ولايات جزائرية، وما نتج عنها من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة، عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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