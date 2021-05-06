"العلا" تدعو العائلات والمغامرين للاستمتاع بعطلة العيد والصيف.. اعرف التفاصيل

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لزيارة مملكة دادان وجبل عكمة والمدينة القديمة

دعت محافظة العلا العائلات والمغامرين للاستمتاع بعطلة العيد والصيف وسط المناظر الطبيعية الشاسعة والجمال الهادئ والمواقع القديمة، مع عروض الإقامة الصيفية الخاصة، وأماكن تناول الطعام الرائعة، فضلاً عن عدد لا يحصى من المغامرات المسائية المثيرة في الهواء الطلق.

وحددت الهيئة مواقع كأفضل أنشطة في العيد والصيف والتي يمكن للزوار التمتع بها في العلا وهي: جولة الحِجر وهي المدينة الصحراوية القديمة التي تعد موطناً لآلاف المقابر المقطوعة في جبال الحجر الرملي.

وتعد مدينة الحِجر أول موقع تراث عالمي مسجل لدى اليونسكو في المملكة. حيث يتم إجراء الجولات إلى المواقع التاريخية يومياً بأربعة مواعيد مختلفة مع مراعاة تجنب حرارة الشمس في منتصف النهار.

أما ثاني الأماكن فهي زيارة مملكة دادان وجبل عكمة، حيث تُعرض بقايا المباني الحجرية الرائعة لمملكتي دادان ولحيان، تليها زيارة المكتبة المفتوحة في جبل عكمة للنقوش الصخرية من اللغات القديمة المتنوعة كالآرامية و الدادانية و الثمودية والمينائية والنبطية، ويمكن زيارتها يوميًا في أوقات الـ9 صباحًا أو 4 مساءً.

وهناك أيضاً جولات المدينة القديمة، التي يجريها الراوي المحلي أو المرشد السياحي حيث يسمح للزوار باستكشاف متاهة المباني المبنية من الطوب اللبن التي يعود تاريخها من القرن الثاني عشر حتى القرن العشرين، وستعمل يوميًا في الساعة 9 صباحًا، 10 صباحًا و4 مساءً و5 مساءً.

وكذلك مسار الواحة وهو نشاط مجاني يمكن إجراؤه دون مرشد بين الساعة 8:00 صباحًا و4:00 مساءً يوميًا. يقع على بعد 3 كيلومترات سيرًا على الأقدام من جنوب دادان وينتهي في المدينة القديمة مروراً بواحة الوادي الخضراء، مما يوفر للزوار نزهة طبيعية مميزة عبر مزارع العلا، ومناسبة للعائلات ومحبي الطبيعة من جميع الأعمار.

بالإضافة إلى ذلك هناك مسار ركوب الدراجات، حيث يتابع الزوار قائد المجموعة في رحلة ممتعة بالدراجة تعبر الكثبان الرملية وتحيط بها المناظر الطبيعية الفريدة في العلا. هذا المسار الذي يبلغ طوله 14 كم يتميز بمناظر خلابة ومناسب للأعمار من 12 عامًا فما فوق.

ولمحبي التسوق والطعام، يفتح سوق المدينة القديمة يوميًا حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالطعام السعودي التقليدي اللذيذ في المطاعم التي تفتح على طريق البخور القديم بدءا من الساعة 12 ظهرًا يوميًا على امتداد االطريق. يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة التسوق وشراء المنتجات التقليدية واليدوية من الساعة 3 مساءً حتى 11 مساءً يوميًا.

وبعيدًا عن أضواء المدينة، تخلق الأراضي الصحراوية النائية بعضًا من أكثر الأجواء المظلمة التي لا تتكرر في العالم، مما يجعل من العلا وتشكيلات الصخور الدرامية المذهلة بها، المكان المثالي لتجارب مشاهدة النجوم والقمر، والتي ستقام في الهواء الطلق بين التكوينات الصخرية الغامضة في الغراميل.

أما مسار المغامرة الليلي، فهو عبارة عن رحلة مشي من 3 إلى 4 ساعات بصحبة مرشدين عبر الأخاديد الضيقة في محمية المداخيل ومحمية شرعان الطبيعية، مما يوفر فرصًا لاكتشاف النباتات والحيوانات المحلية فضلاً عن العديد من الفنون والرسومات الصخرية. يتم حجز المغامرة حسب الطلب وفي المساء فقط، مع تصنيفات للصعوبة للمبتدئين والمحترفين.

أما رحلة مسارات المشي (الهايكنج) في الوادي الخفي فهي رحلة مدتها 1.5 ساعة عبر أحد الوديان الأكثر عزلة وسحرًا في العلا. يوفر هذا التنزه مناظر خلابة بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الصحراوية المفتوحة على مصراعيها، وهو متاح فقط في أيام الجمعة وعند الطلب خلال فصل الصيف.

وتستمر تجربة جبل الفيل من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 1 صباحًا خلال عطلة العيد وحتى 15 مايو، ومع المقهى الموجود في الموقع سيتمتع الزوار بالحلويات اللذيذة والمشروبات الدافئة لتحفيز الحواس وجعلها تجربة لا تُنسى أبدًا.