أخبار عاجلة

جسر الملك فهد.. مبادرات توعوية تتزامن مع رفع قيود السفر -
في "عارضة جازان".. إلقاء الكمامات أمام المحال ينذر بكارثة صحية -
الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند للمملكة -
جسر الملك فهد.. مبادرات توعوية تتزامن مع رفع قيود السفر -
في "عارضة جازان".. إلقاء الكمامات أمام المحال ينذر بكارثة صحية -
الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند للمملكة -
الأخضر السعودي إلى مصر اليوم .. للمشاركة في بطولة كأس العرب -
8 آلاف مستفيد من البرامج الدعوية الرمضانية لجمعية توعية الجاليات بالشرائع -
البلطان يخاطب الجهاز الفني واللاعبين : عودوا إلى سكة الانتصارات -
الأخضر السعودي إلى مصر اليوم .. للمشاركة في بطولة كأس العرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. مضاربة دامية بين طالبتين في مدرسة بمصر

Print
فيديو.. مضاربة دامية بين طالبتين في مدرسة بمصر .. مضاربة دامية بين طالبتين في مدرسة بمصر
إصابة مدرس حاول ايقافهما.. وجهات أمنية تحقق

فيديو.. مضاربة دامية بين طالبتين في مدرسة بمصر

أظهر مقطع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاجرة دامية بين طالبتين، في مدرسة ثانوية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وحسب موقع "بوابة أخبار اليوم" المصرية، فإن الحادثة وقعت في منطقة المعصرة بالقاهرة، حيث اندلعت مشادة كلامية بين طالبتين، وتطور الأمر لاستخدام آلة حادة داخل مدرسة السيدة رقية الثانوية التجارية، ما أدى لإصابات في وجهيهما.

ووفق التحريات، فإن سبب المشاجرة يعود لخلافات بين الطالبتين بعد أداء الامتحان.

وأسفرت المشاجرة أيضاً إلى إصابة مدرس بقطع في وتر يده اليمنى، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، بعدما حاول فض المشاجرة، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأثار مقطع الفيديو للمشاجرة، استياء عدد كبير ممن شاهدوه، مطالبين الجهات الأمنية بالتحقيق في الفيديو.

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تقوم بفحص الفيديو لكشف ملابسات الواقعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. مواطن يعايد زوجته بـ"مرسيدس" تشجيعًا لها على تخطي إصابتها بـ"خطأ طبي"

بالفيديو.. مواطن يعايد زوجته بـ"مرسيدس" تشجيعًا لها على تخطي إصابتها بـ"خطأ طبي"

بالفيديو.. مضاربة باللكمات بين سياسيين في برنامج تلفزيوني

بالفيديو.. مضاربة باللكمات بين سياسيين في برنامج تلفزيوني

فيديو غريب.. شاهد ما فعلته امرأة في جنازتها

فيديو غريب.. شاهد ما فعلته امرأة في جنازتها

شاهد بالفيديو.. لحظة انطلاق أولى الرحلات الدولية بمطار الملك فهد

شاهد بالفيديو.. لحظة انطلاق أولى الرحلات الدولية بمطار الملك فهد