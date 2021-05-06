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"نعيماً".. خدمة جديدة لحجز مواعيد صوالين الحلاقة بمكة.. تعرف عليها

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"نعيماً".. خدمة جديدة لحجز مواعيد صوالين الحلاقة بمكة.. تعرف عليها "نعيماً".. خدمة جديدة لحجز مواعيد صوالين الحلاقة بمكة.. تعرف عليها
لتعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات خدمة "نعيماً" لإتاحة الحجز المُسبق لصوالين الحلاقة بمكة المكرمة.

وتهدف الخدمة إلى ربط صوالين الحلاقة بالمستفيدين وترتيب مواعيد الحلاقة إلكترونياً وإتاحة فرصة البحث عن الصوالين القريبة وحجز المواعيد فيها وإدراج عدد المرافقين ومعرفة أوقات العمل للتسهيل على العملاء.

وسوف تسهم الخدمة التي أطلقتها الأمانة في تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا والتقليل من التجمعات، وامتثال الصوالين للطاقة الاستيعابية لاسيما خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان والتي تسبق عيد الفطر حيث تشهد فيها صوالين الحلاقة إقبالاً كثيفاً.

ويمكن لصوالين الحلاقة والمستفيدين التسجيل في الخدمة والدخول على الرابط الإلكتروني التالي : srvc.holymakkah.gov.sa لحجز وترتيب المواعيد.أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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