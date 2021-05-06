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تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

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تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
إجمالي الحالات المُسجلة 199344 حالة والوفيات 2083

تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة وتعافي 1194 حالة.
وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 79 حالة، وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 776 حالة، فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 283 حالة.
وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في سلطنة عمان 199344 حالة والمتعافين 181696 والوفيات 2083.سلطنة عمان الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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