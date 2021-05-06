الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

★ ★ ★ ★ ★

سيصلى عليها اليوم الخميس في مكة المكرمة

أعلن الديوان الملكي اليوم وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

وتفصيلاً صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ــ اليوم الخميس الموافق 24 / 9 / 1442هـ في مكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته. "إنا لله وإنا إليه راجعون".