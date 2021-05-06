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"الأرصاد": أمطار على منطقة عسير

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"الأرصاد": أمطار على منطقة عسير "الأرصاد": أمطار على منطقة عسير
يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات المجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وطريب، ومحايل.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.المركز الوطني للأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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