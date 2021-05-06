أخبار عاجلة

جسر الملك فهد.. مبادرات توعوية تتزامن مع رفع قيود السفر -
في "عارضة جازان".. إلقاء الكمامات أمام المحال ينذر بكارثة صحية -
الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند للمملكة -
جسر الملك فهد.. مبادرات توعوية تتزامن مع رفع قيود السفر -
في "عارضة جازان".. إلقاء الكمامات أمام المحال ينذر بكارثة صحية -
الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند للمملكة -
الأخضر السعودي إلى مصر اليوم .. للمشاركة في بطولة كأس العرب -
8 آلاف مستفيد من البرامج الدعوية الرمضانية لجمعية توعية الجاليات بالشرائع -
البلطان يخاطب الجهاز الفني واللاعبين : عودوا إلى سكة الانتصارات -
الأخضر السعودي إلى مصر اليوم .. للمشاركة في بطولة كأس العرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سفير فرنسا عن اختيار اللون البنفسجي لمراسم الاستقبال بالسعودية: برافو

Print
سفير فرنسا عن اختيار اللون البنفسجي لمراسم الاستقبال بالسعودية: برافو سفير فرنسا عن اختيار اللون البنفسجي لمراسم الاستقبال بالسعودية: برافو
"لودوفيك": لوني المفضل.. أراضي البلدين دوماً مستعدة لاستقبال زائريها

سفير فرنسا عن اختيار اللون البنفسجي لمراسم الاستقبال بالسعودية: برافو

عبر السفير الفرنسي بالمملكة لودوفيك بوي، عن سعادته باختيار اللون البنفسجي لسجاد مراسم استقبال ضيوفها الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء وممثلي الدول الشقيقة.

وقال بوي في تغريدة على حسابه بتويتر "برافو.. البنفسجي هو لوني المفضل" من حقول #الخزامى في بروفانس إلى زهور الصحراء السعودية في الربيع، أراضي #فرنسا و#المملكة_العربية_السعودية الرائعة مستعدّة دائماً لاستقبال زائريها.

يذكر أن المملكة اختارت اللون البنفسجي لوناً معتمداً لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدول الرسميين ومختلف المناسبات الرسمية بتعاون مشترك بين وزارة الثقافة والمراسم الملكية، حيث يتماهى السجاد "البنفسجي" مع لون صحارى المملكة وهِضابها في فصل الربيع عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامى، ونباتات أخرى مثل العيهلان والريحان، التي تُشكّل في مجموعها غطاءً طبيعياً بلون بنفسجي، يعكس ترحيبَ أرض المملكة بعابريها، وكرمها الذي يتماثل مع كرم أهلها، من خلال لون الطبيعة المِعطاءة وهي تعيش في أزهى حالاتها.

السفير الفرنسي بالمملكة لودوفيك بوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التعاون الإسلامي" تشيد بنتائج "مؤتمر باريس" وتقديم السعودية 20 مليون دولار منحة لدعم السودان

"التعاون الإسلامي" تشيد بنتائج "مؤتمر باريس" وتقديم السعودية 20 مليون دولار منحة لدعم السودان

السعودية ترحِّب بالنتائج المثمرة الصادرة عن مؤتمر باريس لدعم جمهورية السودان الشقيقة

السعودية ترحِّب بالنتائج المثمرة الصادرة عن مؤتمر باريس لدعم جمهورية السودان الشقيقة

السعودية تمنح السودان 20 مليون دولار لمعاجلة متأخرات الديون لدى النقد الدولي

السعودية تمنح السودان 20 مليون دولار لمعاجلة متأخرات الديون لدى النقد الدولي

نيابة عن ولي العهد.. "ابن فرحان" يرأس وفد السعودية بمؤتمر باريس لدعم السودان

نيابة عن ولي العهد.. "ابن فرحان" يرأس وفد السعودية بمؤتمر باريس لدعم السودان