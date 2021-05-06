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"الشريم" و"المعيقلي" إمامان.. إيمانيات واحترازات بتهجد ليلة 24 رمضان

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"الشريم" و"المعيقلي" إمامان.. إيمانيات واحترازات بتهجد ليلة 24 رمضان "الشريم" و"المعيقلي" إمامان.. إيمانيات واحترازات بتهجد ليلة 24 رمضان
وسط منظومة متكاملة من الخدمات.. "إجراءات أمنية ووقائية صحية مكثفة"

أدى المصلون بالمسجد الحرام صلاة التهجد لليلة الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك ، وسط منظومة عمل متكاملة من الخدمات وإجراءات احترازية ووقائية صحية مكثفة ومشاركة عددٍ من المسؤولين بالرئاسة العامة، والقيادات الأمنية بالمسجد الحرام.

أمّ المصلين في التسليمات الثلاث الأولى الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم , وتبعه الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي في التسليمتين الأخيرتين.

وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت مبكر لأداء صلاة التهجد بالتوسعة الثالثة وساحات المسجد الحرام والدور الأول من توسعة الملك فهد عبر نقاط التفويج والفرز المعتمدة , وسط إجراءات احترازية صحية ، ومنظومة من الخدمات المتكاملة والتي اتسمت بالأمن والأمان.المسجد الحرام صلاة التهجد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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