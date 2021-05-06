تهيئة أدوار مبنى المطاف والتوسعة السعودية الثالثة لاستقبال المعتمرين والمصلين

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رئاسة شؤون الحرمين رفعت مستوى الجاهزية مع دخول العشر الأخيرة من رمضان

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برفع مستوى الجاهزية مع دخول العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وبالتعاون مع شركاء النجاح مكتب الإنشاءات بوزارة المالية، وأكدت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية على إتاحة المزيد من مواقع مشروعات التوسعة السعودية الثالثة والتوسعات المحيطة بها للمعتمرين والذي خصص لهم كامل أدوار مبنى المطاف باستثناء دور السطح لأداء شعيرة الطواف فقط، وباقي مباني التوسعة للمصلين.

وأكدت على تهيئتها وتجهيزها بكامل الأنظمة والخدمات الأساسية من نظام التكييف والإنارة والصوت والتهوية والنظام الإرشادي، وللساحات المحيطة بالتوسعات مع متابعة كفاءتها التشغيلية من خلال طاقم هندسي فني متواجد على مدار الساعة.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي