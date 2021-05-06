أخبار عاجلة

جسر الملك فهد.. مبادرات توعوية تتزامن مع رفع قيود السفر -
في "عارضة جازان".. إلقاء الكمامات أمام المحال ينذر بكارثة صحية -
الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند للمملكة -
جسر الملك فهد.. مبادرات توعوية تتزامن مع رفع قيود السفر -
في "عارضة جازان".. إلقاء الكمامات أمام المحال ينذر بكارثة صحية -
الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند للمملكة -
الأخضر السعودي إلى مصر اليوم .. للمشاركة في بطولة كأس العرب -
8 آلاف مستفيد من البرامج الدعوية الرمضانية لجمعية توعية الجاليات بالشرائع -
البلطان يخاطب الجهاز الفني واللاعبين : عودوا إلى سكة الانتصارات -
الأخضر السعودي إلى مصر اليوم .. للمشاركة في بطولة كأس العرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمريكا.. 4 قتلى بعد سقوط طائرة على منزل

Print
أمريكا.. 4 قتلى بعد سقوط طائرة على منزل أمريكا.. 4 قتلى بعد سقوط طائرة على منزل
السلطات لم تكن على علم بأي مكالمات استغاثة

أمريكا.. 4 قتلى بعد سقوط طائرة على منزل

سقطت طائرة صغيرة على منزل بولاية ميسيسيبي الأمريكية، ما أسفر عن مقتل أحد سكان المنزل الأربعة وثلاثة من سكان ولاية تكساس كانوا في طريقهم لحضور حفل تخرج جامعي.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل، إنه أرسل أحد محققيه إلى هاتيسبرغ، التي تقع في جنوب شرق مدينة جاكسون عاصمة ولاية مسيسيبي، للتحقيق في الحادث الذي تسبب في نشوب حريق.

وأوضح المتحدث باسم الوكالة بيتر كنودسون، أن السلطات لم تكن على علم بأي مكالمات استغاثة من الطائرة "ميتسوبيشي إم يو 2 بي 60" لكنها لم تراجع بعد تسجيلات الحركة الجوية، مؤكداً أنه تم إرسال محقق إلى مكان الحادث.

ووفق اليوم تعرفت الشرطة ومكتب الطبيب الشرعي على القتلى وهم جيري ستاندلي (55 عاماً) من هاتيسبرغ، وشخصان بالغان وطفل صغير من ويتشيتا فولز بولاية تكساس هم لويس بروفينزا (67 عاماً) آنا كالهون (23 عاماً) وهاربر بروفينزا (عامان)، وكانوا في طريقهم لرؤية أحد أفراد الأسرة يتخرج من جامعة جنوب ميسيسيبي في هاتيسبرغ.أمريكا سقوط طائرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"هذه أرضنا".. روسيا تحذر دول الغرب من أي تجاوزات في المنطقة القطبية الشمالية

"هذه أرضنا".. روسيا تحذر دول الغرب من أي تجاوزات في المنطقة القطبية الشمالية

فيديو مروع.. شاهد ما فعله إعصار بمبنى سكني في روسيا

فيديو مروع.. شاهد ما فعله إعصار بمبنى سكني في روسيا

خروج قطار شحن عن مساره في روسيا

خروج قطار شحن عن مساره في روسيا

شاهد.. الرياح تقتلع سقف مبنى في روسيا

شاهد.. الرياح تقتلع سقف مبنى في روسيا