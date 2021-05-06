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بعد عام حافل.. اليوم بداية الإجازة لإداريي ومعملي المتوسط والثانوي‎

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بعد عام حافل.. اليوم بداية الإجازة لإداريي ومعملي المتوسط والثانوي‎ بعد عام حافل.. اليوم بداية الإجازة لإداريي ومعملي المتوسط والثانوي‎
انتهت التفاصيل الرقمية وأُقفلت الأجهزة والجميع يحصد نتيجة الجهد الشاق

بعد عام حافل.. اليوم بداية الإجازة لإداريي ومعملي المتوسط والثانوي‎

بعد عام من العطاء في تقديم الدراسة عن بعد للطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية، تبدأ اليوم الخميس ٩/٢٤ / 1442هـ إجازة الهيئة الإدارية والتعليمية للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وتأتي إجازة المعلمين والمعلمات بعد عام دراسي حافل تَحققت في مسيرة التعليم عن بُعد في المملكة رغم ظروف الجائحة قدموا خلالها جهودهم الوطنية المخلصة لتعليم الطلاب والطالبات.

ومرت أحداث العام سريعاً نجحت فيه وزارة التعليم تحويل التحديات إلى قصة نجاح بدعم القيادة – حفظها الله - لأبنائها، وتفاني منسوبي التعليم في أداء رسالتهم في مرحلة استثنائية".

وبعد انتهاء العام الدراسي الاستثنائي وبداية الإجازة انتهت التفاصيل الرقمية، وأُقفلت الأجهزة، وسكن صوت المعلمين والمعلمات في منازلهم، وحصد الطلاب والطالبات ثمرة اهتمامهم ومتابعة أولياء أمورهم لهم، وانطوى عام دراسي أثبت فيه منسوبو التعليم أن مع الإمكانات والدعم اللامحدود لا شيء مستحيل في سبيل إنجازات تتحقق ونجاح يُبهر لخدمة الوطن ورفعة شأنه.وزارة التعليم إجازة الهيئة الإدارية والتعليمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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