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طقس الخميس: سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات

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طقس الخميس: سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات طقس الخميس: سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات
يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال المملكة

طقس الخميس: سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس، أن تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة المدينة المنورة. كما يستمر تأثير الرياح النشطة وقد تثير الأتربة والغبار على أجزاء من شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي، وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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