"المركز الوطني للأرصاد" : سحب رعدية ممطرة على محافظتي بدر ووادي الفرع

★ ★ ★ ★ ★

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن سحباً رعدية ممطرة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتي بدر ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء .المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس