أخبار عاجلة

جسر الملك فهد.. مبادرات توعوية تتزامن مع رفع قيود السفر -
في "عارضة جازان".. إلقاء الكمامات أمام المحال ينذر بكارثة صحية -
الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند للمملكة -
جسر الملك فهد.. مبادرات توعوية تتزامن مع رفع قيود السفر -
في "عارضة جازان".. إلقاء الكمامات أمام المحال ينذر بكارثة صحية -
الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند للمملكة -
الأخضر السعودي إلى مصر اليوم .. للمشاركة في بطولة كأس العرب -
8 آلاف مستفيد من البرامج الدعوية الرمضانية لجمعية توعية الجاليات بالشرائع -
البلطان يخاطب الجهاز الفني واللاعبين : عودوا إلى سكة الانتصارات -
الأخضر السعودي إلى مصر اليوم .. للمشاركة في بطولة كأس العرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المركز الوطني للأرصاد" : سحب رعدية ممطرة على محافظتي بدر ووادي الفرع

Print
"المركز الوطني للأرصاد" : سحب رعدية ممطرة على محافظتي بدر ووادي الفرع "المركز الوطني للأرصاد" : سحب رعدية ممطرة على محافظتي بدر ووادي الفرع
تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن سحباً رعدية ممطرة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتي بدر ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء .المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جسر الملك فهد.. مبادرات توعوية تتزامن مع رفع قيود السفر

جسر الملك فهد.. مبادرات توعوية تتزامن مع رفع قيود السفر

في "عارضة جازان".. إلقاء الكمامات أمام المحال ينذر بكارثة صحية

في "عارضة جازان".. إلقاء الكمامات أمام المحال ينذر بكارثة صحية

الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند للمملكة

الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند للمملكة

جسر الملك فهد.. مبادرات توعوية تتزامن مع رفع قيود السفر

جسر الملك فهد.. مبادرات توعوية تتزامن مع رفع قيود السفر