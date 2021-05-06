"إكرام مكة" تطعم أكثر من 600 ألف صائم من 25 حيًا منذ بداية رمضان

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تضمنت 200 ألف وجبة إفطار و 4295 سحور و2910 سلة غذائية

أسهمت جمعية "إكرام" لحفظ الطعام بمكة، في إطعام 600 ألف صائم من 25 حيًّا خلال العشرين يومًا الماضية، بالتعاون مع مناديب الأحياء والمتطوعين.

وفي التفاصيل .. قامت جمعية إكرام بتوزيع 200 ألف وجبة إفطار و 4295 وجبة سحور و 2910 سلة غذائية وحفظ أكثر من 32 ألف وجبة من الهدر وتقديمها إلى المستحقين في مكة المكرمة من الفقراء والمساكين، إضافة إلى العديد من الأصناف الأخرى.

فيما صرح مدير الجمعية أحمد حربي المطرفي بأن الجمعية توزع يوميًّا أكثر من عشرة آلاف وجبة إفطار ساخنة مزودة بالماء البارد والتمر والفواكه.

وأشار "المطرفي" إلى أن الجمعية تحقق أهدافًا عدة من توزيع المساعدات الغذائية كتحقيق الأمن الغذائي للفقراء وتوفير فرص تطوعية في الأحياء وإطعام طلاب العلم المغتربين وتوفير طعام الإفطار للصائمين طلبًا للأجر والمثوبة.

وقال "المطرفي": إن الجمعية تستعين بأسطول سياراتها المختلفة في توزيع هذه المساعدات الغذائية على الأحياء والجهات الأخرى؛ حيث يبلغ عددها أكثر من 47 سيارة مجهزة بكل الاستعدادات مع كادر من الموظفين المتخصصين.