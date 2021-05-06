أخبار عاجلة

"الجبير" يبحث سبل دعم التعاون الثنائي مع وزير الخارجية الإيرلندي -
محافظ شرورة يؤدي صلاة العيد مع جموع المدنيين والعسكريين -
"الصحة" تهنئ الجميع بالعيد وتدعو لتطبيق التباعد الاجتماعي -
"الحربي" يشارك المشمولين بالرعاية فرحتهم بعيد الفطر -
محافظ شرورة يؤدي صلاة العيد مع جموع المدنيين والعسكريين -
"الصحة" تهنئ الجميع بالعيد وتدعو لتطبيق التباعد الاجتماعي -
"الحربي" يشارك المشمولين بالرعاية فرحتهم بعيد الفطر -
وسط إجراءات احتزازية.. محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع العليا -
"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات في فلسطين -
"الزامل- الرزفة- الطبول".. لوحات فنية تجسد الموروث الشعبي لأهالي نجران أيام العيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الربيع " البنفسجي" .. يتحول من لون الطبيعة إلى رمز في

Print
صار معتمدًا لسجادة المراسم الرسمية

الربيع

تكتسي أغلب صحارى المملكة في فصل الربيع باللون البنفسجي لانتشار نبات الخزامى والعيهلان ، إضافة إلى نبات اليهق، إذ تحول اللون البنفسجي من لون الطبيعة إلى الرسمية، ولذا اختارت اللون البنفسجي لونًا معتمدًا لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء، ومُمثلي الدول الشقيقة والصديقة.

وتستعرض "سبق" صورًا للزهور "البنفسجية" التي اكتست بها صحارى شمال المملكة في فصل الربيع، والتي كانت بعدسة المصور أحمد الفنيدل ، في وادي الأقرع بمنطقة الحدود الشمالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية

خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية

السعودية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض

السعودية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض