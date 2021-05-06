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صار معتمدًا لسجادة المراسم الرسمية

تكتسي أغلب صحارى المملكة في فصل الربيع باللون البنفسجي لانتشار نبات الخزامى والعيهلان ، إضافة إلى نبات اليهق، إذ تحول اللون البنفسجي من لون الطبيعة إلى الرسمية، ولذا اختارت السعودية اللون البنفسجي لونًا معتمدًا لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء، ومُمثلي الدول الشقيقة والصديقة.

وتستعرض "سبق" صورًا للزهور "البنفسجية" التي اكتست بها صحارى شمال المملكة في فصل الربيع، والتي كانت بعدسة المصور أحمد الفنيدل ، في وادي الأقرع بمنطقة الحدود الشمالية.