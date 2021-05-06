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استشارية أمراض معدية: لا تسافروا إلا للضرورة القصوى.. الوضع غير مطمئن

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استشارية أمراض معدية: لا تسافروا إلا للضرورة القصوى.. الوضع غير مطمئن استشارية أمراض معدية: لا تسافروا إلا للضرورة القصوى.. الوضع غير مطمئن
مشيرة في هذا الصدد إلى أن دولاً أوروبية تشهد حاليًا موجة ثالثة من الجائحة

استشارية أمراض معدية: لا تسافروا إلا للضرورة القصوى.. الوضع غير مطمئن

نصحت استشارية أمراض معدية بعدم السفر خارج ⁧‫المملكة⁩ إلا في الضرورة القصوى واصفة الوضع في الدول بأنه غير مطمئن.

‏⁧‫وأكدت الدكتورة حوراء البيات استشارية الأمراض بمدينة الملك سعود الطبية في تصريح لـ" " حاليًا خلال الوضع الراهن خارج المملكة لا ننصح بالسفر إلا للضرورة القصوى، مشيرة في هذا الصدد إلى أن دولاً أوروبية تشهد حاليًا موجة ثالثة من الجائحة فلا ننصح بالسفر إليها.

ودعت من يرغبون السفر إلى التوجه إلى الدول التي لا تشهد كثافة سكانية كبيرة وفيها طقس معتدل تتيح له التجول في الأماكن المفتوحة.

وأشادت البيات بمستوى الإقبال على أخذ اللقاح لافتة إلى أننا سنصل خلال اليومين المقبلين إلى ما يقارب من 10 ملايين شخص تلقوا اللقاح في المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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