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"نادي الجوف" يقوم بجولات توعوية باحترازات كورونا بالأسواق والمنتزهات

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شملت قياس الحرارة وتوزيع الكمامات وتعليمات التباعد الاجتماعي واستخدام "توكلنا"

واصل النادي التطوعي بأمانة منطقة الجوف أعماله الميدانية للإرشاد والتوعية بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من ، والمساهمة في قياس الحرارة وتوزيع الكمامات، والتوعية بأهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي واستخدام تطبيق توكلنا وكل الإجراءات.

وقد شارك أكثر من 70 متطوعًا ومتطوعة بالنادي في الحملة التي شملت 23 موقعًا تنوعت ما بين المولات والأسواق والمراكز التجارية والحدائق والمتنزهات والأماكن العامة لتقديم الإرشادات وتوزيع المطويات التوعوية حول أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية.

يُشار إلى أن نادي الأمانة التطوعي يعمل على تنفيذ مختلف البرامج المجتمعية والتطوعية، إلى جانب المساهمة في تنفيذ مبادرات الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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