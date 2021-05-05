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إصدار أكثر من 43 ألف بطاقة تقاعدية إلكترونية خلال شهر أبريل

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إصدار أكثر من 43 ألف بطاقة تقاعدية إلكترونية خلال شهر أبريل إصدار أكثر من 43 ألف بطاقة تقاعدية إلكترونية خلال شهر أبريل
تنفيذ 22 ألف معاملة تقاعدية.. وعدد محملي التطبيق تجاوز 30 ألفًا

إصدار أكثر من 43 ألف بطاقة تقاعدية إلكترونية خلال شهر أبريل

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد في إحصاءاتها الشهرية حول خدماتها المقدمة لعملائها عبر البوابة الإلكترونية وتطبيقها للأجهزة الذكية خلال شهر أبريل من العام 2021م؛ إصدارها لأكثر من 100 ألف تعريف بالمعاش إلكترونيًّا من خلال قنوات الخدمات الإلكترونية وأجهزة الخدمة الذاتية، وتسجيل أكثر من 12 ألف مسجل جديد في بوابة الخدمات الإلكترونية، وأكثر من 600 ألف زائر للبوابة الإلكترونية.

وأشارت إلى إصدار أكثر من 43 ألف بطاقة تقاعدية، وتنفيذ أكثر من 22 ألف معاملة تقاعدية، وبلغ عدد محملي التطبيق أكثر من 30 ألف تحميل للتطبيق؛ للاستفادة من تنفيذ الخدمات والمعاملات كافة وبأيسر السبل.

واستقبلت "التقاعد" عبر مركز الاتصال الخاص بالعناية بالعملاء، خلال المدة ذاتها؛ أكثر من 34 ألف مكالمة، إضافة إلى ما يَرِد من رسائل وطلبات واستفسارات مستمرة عبر حساب العناية بالعملاء في تويتر.

وكشفت المؤسسة عن إجمالي مصروفات المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر الماضي، التي بلغت أكثر من سبعة مليارات ريال، تمثل المعاشات التقاعدية لحوالى مليون ومائتي ألف عميل ما بين متقاعد ومستفيد.

يُذكر أن البطاقة التقاعدية الإلكترونية هي إحدى خدمات المؤسسة العامة للتقاعد لعملائها المتقاعدين والمستفيدين، والتي تتيح لهم الاستفادة من برنامج "تقدير" المعنيّ -عبر مساراته المتعددة- بتقديم المزايا والخدمات والعروض الخاصة، والتي يمكن للعملاء الاطلاع عليها بكامل تفاصيلها عبر تطبيق "تقدير" أو الموقع الإلكتروني: https://www.tqr.sa.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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