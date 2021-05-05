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مباراة دراماتيكية : "النصر" ينجو من مطب "الفيصلي" ويحقق النقاط الثلاث

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مباراة دراماتيكية :

حقق النصر مساء اليوم فوزًا مثيرًا على نظيره الفيصلي في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين ضمن مباريات الجولة 26.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز النصر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة المؤجلة من الجولة 26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

أهداف المباراة جاءت عن طريق نور الدين امرابط "هدفين" وسامي النجعي وبيتروس وللفيصلي سجل المحترف غليرمي وهشام فايق ودا سيلفا .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر للنقطة رقم 39 فيما توقف رصيد الفيصلي عند النقطة رقم 30.

مباراة دراماتيكية :

مباراة دراماتيكية :

مباراة دراماتيكية :

مباراة دراماتيكية :

مباراة دراماتيكية :

مباراة دراماتيكية :

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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