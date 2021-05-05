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ترقية "الشبرمي" إلى المرتبة الحادية عشرة

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ترقية "الشبرمي" إلى المرتبة الحادية عشرة ترقية "الشبرمي" إلى المرتبة الحادية عشرة

ترقية

أصدر أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم سعيد أبو راس، قرارًا بترقية رئيس بلدية تربة حائل سعد بن عبدالرحمن الشبرمي، إلى المرتبة الحادية عشرة.

وعبّر "الشبرمي" بتلك عن خالص شكره لأمين المنطقة على هذه الثقة الغالية، راجيًا من الله العلي القدير أن تكون بمشيئة الله تعالى حافزًا قويًا في بذل المزيد من العمل الدؤوب المخلص لهذا الوطن في ظل رعاية واهتمام حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وأضاف قائلاً: "أسأل الله أن تكون خير دافع لبذل مزيدٍ من الجهد والعطاء لما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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