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وزيرا الخارجية والري في يبحثان مع المبعوث الأمريكي مستجدات مفاوضات سد النهضة

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وزيرا الخارجية والري في مصر يبحثان مع المبعوث الأمريكي مستجدات مفاوضات سد النهضة وزيرا الخارجية والري في يبحثان مع المبعوث الأمريكي مستجدات مفاوضات سد النهضة
حافظ: نتطلع للتعاون مع شركائنا الدوليين لتحقيق التعاون والتوصل للاتفاق المنشود

وزيرا الخارجية والري في مصر يبحثان مع المبعوث الأمريكي مستجدات مفاوضات سد النهضة

عقد وزير الخارجية المصرية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي جلسة مباحثات اليوم مع المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، تناولت مستجدات مفاوضات سد النهضة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ في تصريح له اليوم، إن الوزيرين أعربا خلال المباحثات عن استعدادات بذل الجهد لإنجاح مسار المفاوضات الذي يرعاه الاتحاد الإفريقي بقيادة الكونغو الديمقراطية بشأن سد النهضة.

وأضاف حافظ أن بلاده تتطلع للتعاون مع شركائها الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، لتحقيق هدف التعاون المشترك والتوصل للاتفاق المنشود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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