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أكثر من 900 ألف مستفيد من خدمة التذكير والإشعارات عبر منصة معين الرقمية

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أكثر من 900 ألف مستفيد من خدمة التذكير والإشعارات عبر منصة معين الرقمية أكثر من 900 ألف مستفيد من خدمة التذكير والإشعارات عبر منصة معين الرقمية
تسهل على المستفيدين متابعة الدعاوى وتختصر الوقت والمكان في إنجازها

أكثر من 900 ألف مستفيد من خدمة التذكير والإشعارات عبر منصة معين الرقمية

قدمت خدمة التذكير والإشعارات خدماتها لأكثر من 900 ألف مستفيد عبر منصة معين الرقمية بديوان المظالم.

وتتيح للمستخدمين الخارجيين المسجلين بمنصة معين والموثقة بياناتهم من خلال التكامل مع منصة "أبشر"، إمكانية تفعيل خدمة الرسائل والتذكير والإشعارات دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة أو الاتصال على الرقم الموحد، حرصًا على سرعة العمل بمحاكم ديوان المظالم.

يُذكر أن خدمة التذكير والإشعارات تأتي ضمن ما تقدمه منصة معين من خدمات رقمية سهلت على المستفيدين متابعة الدعوى، واختصرت الوقت والمكان في إنجاز دعواهم بخطوات رقمية عالية الجودة والخدمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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