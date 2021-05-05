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وكيل إمارة مكة يدشن مبادرة "هديتكم" لإسعاد الأسر المتعففة بالمنطقة

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وكيل إمارة مكة يدشن مبادرة "هديتكم" لإسعاد الأسر المتعففة بالمنطقة وكيل إمارة مكة يدشن مبادرة "هديتكم" لإسعاد الأسر المتعففة بالمنطقة
تهدف لمساعدة الأيتام والمحتاجين وأبناء شهداء الواجب وذوي الإعاقة

وكيل إمارة مكة يدشن مبادرة

دشن وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، في مقر الإمارة بجدة، اليوم الأربعاء، مبادرة "هديتكم" لإسعاد الأسر المتعففة بمكة المكرمة للعام الثاني على التوالي، وذلك برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبحضور رئيس مجلس إدارة جمعية هدية المهندس أسامة الزامل.

وتفصيلًا: تهدف المبادرة إلى إسعاد الأسر المتعففة بمكة المكرمة من "أسر الأيتام، وأسر شهداء الواجب، وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر ذوي الدخل المحدود، وكبار السن" عبر تقديم بطاقات ممغنطة؛ ليتمكن المستفيد من شراء ما يحتاجه كهدية تزامنًا مع عيد الفطر.

وعبّر "الزامل" عن سعادته بالرعاية الكريمة من أمير المنطقة لهذه المبادرة، واصفًا ذلك بالشرف الكبير لمنسوبي جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، مؤكدًا أن دعم أمير المنطقة لهذه المبادرة في عامها الثاني على التوالي ما هو إلا تتويج لما تقدمه الجمعية من خدمات إنسانية لضيوف الرحمن والأسر المحتاجة بمكة المكرمة.

وأوضح "الزامل" أن جمعية هدية رصدت مبلغ مليونَيْ ريال لهذه المبادرة، وتعمل على تسليم بطاقات "هديتكم" من خلال 4 نقاط تسليم في المراكز التجارية القريبة من منازل المستفيدين بمكة المكرمة، وسيتم تسليم 20 ألف بطاقة شرائية.

وكيل إمارة مكة يدشن مبادرة

وكيل إمارة مكة يدشن مبادرة

وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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