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ولي العهد يستعرض مع محمد بن زايد العلاقات الثنائية بين البلدين

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استعرضا خلال اللقاء التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها

ولي العهد يستعرض مع محمد بن زايد العلاقات الثنائية بين البلدين

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة اليوم، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحب سمو ولي العهد في بداية الاجتماع بسمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق في زيارتهم الحالية للمملكة، فيما نقل سمو ولي عهد أبوظبي تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فيما حمله سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين لسمو رئيس دولة الإمارات.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
حضر الاجتماع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ونائب الأمين العام في المجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي، وسفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد المزروعي.

ولي العهد يستعرض مع محمد بن زايد العلاقات الثنائية بين البلدين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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