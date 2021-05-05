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كيف تغيّرت النزل من المنزل إلى الطعام؟ آية فُهمت خطأ.. هنا التفصيل

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كيف تغيّرت النزل من المنزل إلى الطعام؟ آية فُهمت خطأ.. هنا التفصيل كيف تغيّرت النزل من المنزل إلى الطعام؟ آية فُهمت خطأ.. هنا التفصيل
الكلمة وردت في سورة "الصافات" والمقصود منها الطعام المقدم للضيف

كيف تغيّرت النزل من المنزل إلى الطعام؟ آية فُهمت خطأ.. هنا التفصيل

يمرّ القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان.

وخلال شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 62 من سورة الصافات يقول الرب تبارك وتعالى: {أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم}، يظن بعض الناس أن معنى النزل أي المنزل، والصواب أن النزل هو الطعام الذي يقدم للضيف.

فبعد أن ذكر الله ما أعده لأهل الجنة من النعيم وما فيها من مآكل ومشارب ومناكح قارن بينها وبين نزل وضيافة أهل النار، وهو شجر الزقوم، وهي شجرة مرة كريهة الرائحة، والله أعلم.

يُشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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