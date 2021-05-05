اتحاد الملاكمة يكشف تفاصيل تقرير وفاة الملاكم الاردني صويصات

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جي بي سي نيوز :- كشف اتحاد الملاكمة، تفاصيل التقرير الذي رفع اليوم الاثنين للجنة الأولمبية، المتعلق بوفاة لاعب المنتخب الوطني للشباب راشد صويصات، اثناء المشاركة الأخيرة ببطولة العالم في بولندا.

وأشار نائب رئيس اتحاد الملاكمة مازن القاضي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الاتحاد رفع اليوم للجنة الأولمبية، تقريرا مفصلا عن وفاة اللاعب صويصات، وما رافق ذلك من تفاصيل.

وقال القاضي: إن التقرير المرفوع اليوم يتضمن تقريرا من الاتحاد يتعلق بتفاصيل كل ما جرى خاصة فيما يتعلق بالأمور الطبية، وتقريرا من اللجنة الفنية في الاتحاد، وتقريرا من طبيب الاتحاد، وتقريرا رابعا من الطبيب الذي اوفده اتحاد الملاكمة إلى بولندا، لمتابعة حالة نجم المنتخب صويصات الذي توفي اثناء مشاركته في البطولة.

وكشف القاضي عن خضوع راشد صويصات كما هو حال جميع لاعبي المنتخب للشباب، إلى فحوصات طبية قبل السفر إلى بولندا، كما خضع المنتخب ايضا لفحوصات في بولندا قبيل انطلاق المنافسات، لافتا إلى أن هذه الاجراءات جاءت متوافقة مع متطلبات القانون ومع تعليمات اللجنة الأولمبية.

ولفت القاضي إلى أن جميع الفحوصات كشفت عن عدم معاناة صويصات من اعراض اصابة أو حالة مرضية، داعيا الله عز وجل ان يرحم راشد الذي كان نجما مثاليا ومنتميا لوطنه.

نائب رئيس اتحاد الملاكمة، عبر عن اسفه لقيام البعض في اتحاد الملاكمة من التنصل من مسؤولياتهم، واعدا بالكشف عن بعض هذه التفاصيل خلال الساعات المقبلة.

--(بترا)