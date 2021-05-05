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محافظ شقراء يُطْلق حملة "أخرج زكاتك من بيتك"

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تتيح دفع الزكاة عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"

محافظ شقراء يُطْلق حملة

‬ أطلق محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي بمقر المحافظ حملة "أخرج زكاتك من بيتك" عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"، وذلك بحضور مدير التأهيل الشامل بشقراء خالد ضيف الله العتيبي.

وتتيح المنصة دفع قيمة زكاة الفطر في أي يوم من أيام رمضان عبر المنصة، على أن يتم إخراجها من قبل الجمعيات الخيرية في الوقت المحدد شرعاً.

وتعتبر المنصة نموذجاً وطنياً لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي بالبذل والإحسان بين أفراد المجتمع، وهي الحل الأسهل في إيصال المتبرع بالمحتاج في كل مناطق ومدن المملكة من خلال عملية تبرع شفافة.

وثمّن محافظ شقراء خلال تدشين الحملة، اهتمام القيادة بدعم المبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري، وأشاد بما يشهده القطاع الخيري من تطور وتنظيم ضمن توجهات رؤية المملكة 2030.

محافظ شقراء يُطْلق حملة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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