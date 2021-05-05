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شرطة مكة: القبض على مقيمين سرقا كيابل كهربائية قيمتها 60 ألف ريال

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شرطة مكة: القبض على مقيمين سرقا كيابل كهربائية قيمتها 60 ألف ريال شرطة مكة: القبض على مقيمين سرقا كيابل كهربائية قيمتها 60 ألف ريال
جرى إيقافهما واتُخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية

شرطة مكة: القبض على مقيمين سرقا كيابل كهربائية قيمتها 60 ألف ريال

‏‎صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مقيمين اثنين من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، ارتكبا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة كيابل كهربائية من مبانٍ تحت الإنشاء بمواقع مختلفة بمحافظة جدة وبيعها بطرق غير نظامية، حيث قُدرت المسروقات بمبلغ (60.000) ريال.

وقد جرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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