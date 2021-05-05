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هل يعود "" إلى "فيسبوك"؟ "مجلس الإشراف" يصدر قراره اليوم

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هل يعود "ترامب" إلى "فيسبوك"؟ "مجلس الإشراف" يصدر قراره اليوم هل يعود "" إلى "فيسبوك"؟ "مجلس الإشراف" يصدر قراره اليوم
الحكم يساعد في وضع قواعد للتعامل مع القادة السياسيين

هل يعود

بعد أربعة أشهر على تعليق حسابه، هل سيتمكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد من العودة لاستخدام "فيسبوك"؟ القرار يصدره مجلس الإشراف على عملاق شبكات التواصل الاجتماعي اليوم (الأربعاء) عند الساعة 13,00 ت غ، وهو موضع ترقب شديد باعتباره لحظة مهمة في تاريخ المنصات ودورها السياسي.

وبنيت مديرة قسم أخلاقيات التكنولوجيا في جامعة نوتردام إليزابيث رينيريس، أن منطق المجلس يمكن أن يساعد فعلا في وضع قواعد "فيسبوك" وشبكات رقمية أخرى بشأن طريقة التعامل مع القادة السياسيين والشخصيات الأخرى في المستقبل.

وحظر "فيسبوك" عن منصته الرئيس "ترامب" غداة اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس في يناير الماضي خلال جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020.

وعلق "فيسبوك" حتى إشعار آخر حساب المرشح الخاسر، لانتهاكه قواعدها الخاصة بالتحريض على العنف وخصوصاً في أعقاب ما ورد في شريط عبر فيه عن دعمه لمثيري الشغب.

وفي نهاية يناير، لجأ موقع فيسبوك الى مجلس الإشراف عليه لتسوية هذه القضية بشكل نهائي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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