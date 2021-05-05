أخبار عاجلة

محافظ شرورة يؤدي صلاة العيد مع جموع المدنيين والعسكريين -
"الصحة" تهنئ الجميع بالعيد وتدعو لتطبيق التباعد الاجتماعي -
"الحربي" يشارك المشمولين بالرعاية فرحتهم بعيد الفطر -
وسط إجراءات احتزازية.. محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع العليا -
"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات في فلسطين -
"الزامل- الرزفة- الطبول".. لوحات فنية تجسد الموروث الشعبي لأهالي نجران أيام العيد -
"المسابقات": تعديل موعد مباراتين في الجولة 29 لطرفي نهائي الكأس -
وسط إجراءات احتزازية.. محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع العليا -
الأمير حسين : أعاده على قدسنا بالنصر والعزة -
"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات في فلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

فيديو ينشر للمرة الأولى... زيارة سليماني إلى كردستان العراق عام 2000

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
ثاني أكبر بحيرة في المكسيك تجف كليا!

ثاني أكبر بحيرة في المكسيك تجف كليا!

أحمدي نجاد يترشح مجددا في انتخابات الرئاسة الإيرانية

أحمدي نجاد يترشح مجددا في انتخابات الرئاسة الإيرانية

ظريف: بحثنا في دمشق القضية الفلسطينية

ظريف: بحثنا في دمشق القضية الفلسطينية

100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى