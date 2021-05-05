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محافظ شرورة يؤدي صلاة العيد مع جموع المدنيين والعسكريين
-
الخميس 13 مايو 2021 05:51 مساءً
"الصحة" تهنئ الجميع بالعيد وتدعو لتطبيق التباعد الاجتماعي
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الخميس 13 مايو 2021 05:51 مساءً
"الحربي" يشارك المشمولين بالرعاية فرحتهم بعيد الفطر
-
الخميس 13 مايو 2021 05:51 مساءً
وسط إجراءات احتزازية.. محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع العليا
-
الخميس 13 مايو 2021 05:51 مساءً
"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات في فلسطين
-
الخميس 13 مايو 2021 05:51 مساءً
"الزامل- الرزفة- الطبول".. لوحات فنية تجسد الموروث الشعبي لأهالي نجران أيام العيد
-
الخميس 13 مايو 2021 05:51 مساءً
"المسابقات": تعديل موعد مباراتين في الجولة 29 لطرفي نهائي الكأس
-
الخميس 13 مايو 2021 05:51 مساءً
وسط إجراءات احتزازية.. محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع العليا
-
الخميس 13 مايو 2021 05:19 مساءً
الأمير حسين : أعاده على قدسنا بالنصر والعزة
-
الخميس 13 مايو 2021 05:06 مساءً
"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات في فلسطين
-
الخميس 13 مايو 2021 05:03 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مقتل شخص وإصابة 6 آخرين جراء قصف إسرائيلي لمواقع سورية - نقلا عن الإخبارية السورية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 05 مايو 2021 12:53 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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