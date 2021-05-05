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"الأوقاف" العُمانية تدعو إلى إقامة صلاة الاستغاثة والتضرُّع لرفع البلاء

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بعدما قررت السلطنة منع إقامة صلاة عيد الفطر بالجوامع والمصليات

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عُمان، عموم سكان السلطنة، إلى إقامة ركعتَي استغاثة والدعاء والتضرّع إلى الله -سبحانه وتعالى- بنية رفع وباء جائحة كورونا عن عُمان والعالم، وأن تعود صلوات الجُمع والفرائض في الجوامع والمساجد بعد زوال الجائحة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: "‏‎إقامة ركعتَي استغاثة في عموم السلطنة، والدعاء والتضرُّع والتبتل إلى الله -سبحانه وتعالى- بنية رفع البلوى ودفع الضراء عن عُمان والعالم أجمع، وأن يرد الله إلينا جمعتنا وجماعتنا في بيوته".

وأوضحت أنه سيتم بث دعاء موحّد، لسماحة المفتي العام للسلطنة، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي؛ بعد غد الجمعة 7 مايو 2021م الساعة 12:30م حتى الساعة 1:00م.

يُشار إلى اللجنة العليا لمواجهة في سلطنة عُمان قررت سابقاً منع إقامة صلاة عيد الفطر لهذا العام 1442 في جوامع ومصليات عيد السلطنة؛ خوفاً من تفشي الفيروس؛ وبذلك تكون سلطنة عُمان أول دولة في الوطن العربي تحظر صلاة العيد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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