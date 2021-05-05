أخبار عاجلة

محافظ شرورة يؤدي صلاة العيد مع جموع المدنيين والعسكريين -
"الصحة" تهنئ الجميع بالعيد وتدعو لتطبيق التباعد الاجتماعي -
"الحربي" يشارك المشمولين بالرعاية فرحتهم بعيد الفطر -
وسط إجراءات احتزازية.. محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع العليا -
"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات في فلسطين -
"الزامل- الرزفة- الطبول".. لوحات فنية تجسد الموروث الشعبي لأهالي نجران أيام العيد -
"المسابقات": تعديل موعد مباراتين في الجولة 29 لطرفي نهائي الكأس -
وسط إجراءات احتزازية.. محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع العليا -
الأمير حسين : أعاده على قدسنا بالنصر والعزة -
"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات في فلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الهند.. كورونا تضرب 8 أسود بإحدى حدائق الحيوان

Print
الهند.. كورونا تضرب 8 أسود بإحدى حدائق الحيوان الهند.. كورونا تضرب 8 أسود بإحدى حدائق الحيوان
في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً هائلاً في أعداد الإصابات

الهند.. كورونا تضرب 8 أسود بإحدى حدائق الحيوان

أعلنت الهندية، اليوم الثلاثاء، إصابة ثمانية أسود آسيوية بفيروس كورونا في إحدى حدائق الحيوانات، لافتة إلى أنه لا توجد دلائل على أن الحيوانات يمكنها أن تنقل العدوى إلى البشر.

وكانت سلطات الحديقة في مدينة حيدر أباد الجنوبية قد تبادلت عيّنات مع معمل أبحاث حكومي في 24 من مارس بعد أن ظهرت أعراض ضيق في التنفس على تلك الأسود؛ ما أدّى إلى إغلاق الحديقة في الوقت الحالي.

وتأتي نتائج الفحوص هذه، وفق رويترز، في وقت تشهد فيه الهند ارتفاعاً هائلاً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين البشر.

وقالت وزارة البيئة والغابات والتغير المناخي الهندية، "استناداً إلى تجربتنا مع حيوانات ثبتت العام الماضي إصابتها بمرض (سارس-كوف2) في حدائق حيوان بأماكن أخرى من العالم، لا توجد دلائل حقيقية تشير إلى أن الحيوانات يمكنها نقل المرض إلى البشر أكثر من ذلك".

وسجّلت الهند أكثر من 300 ألف إصابة بمرض كوفيد-19 يوميا لثلاثة عشر يوماً متواصلة، وبلغ إجمالي الإصابات بالمرض فيها أكثر من 20 مليوناً، وهو ثاني أعلى معدل إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فرنسا : سنتعامل بحزم مع الذين يعرقلون تشكيل الحكومة اللبنانية

فرنسا : سنتعامل بحزم مع الذين يعرقلون تشكيل الحكومة اللبنانية

"السيف": تبرع ولي العهد بـ ١٠٠ مليون يحمل أبعادًا إنسانية تعكس اهتمام الحكومة بالقطاع غير الربحي

"السيف": تبرع ولي العهد بـ ١٠٠ مليون يحمل أبعادًا إنسانية تعكس اهتمام الحكومة بالقطاع غير الربحي

أعمل له محضر..محافظ القاهرة يتوعد أصحاب المحلات المخالفة لقرار الغلق خلال جولته لمتابعة قرار الحكومة

أعمل له محضر..محافظ القاهرة يتوعد أصحاب المحلات المخالفة لقرار الغلق خلال جولته لمتابعة قرار الحكومة

لودريان في لبنان.. تشكيل الحكومة أو العقوبات؟

لودريان في لبنان.. تشكيل الحكومة أو العقوبات؟